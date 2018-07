Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Problemas informáticos levam a partilha de dados confidenciais com criminosos

Tribunal do Estatal de Colorado aponta para cerca de 1500 cartas enviadas por falha do programa de computador.

Um erro informático num programa utilizado por juízes no estado do Colorado, nos Estados Unidos, levou a que centenas de criminosos e fugitivos recebessem por engano cartas confidenciais com informações judiciais sobre os casos em que estão envolvidos.



Entre as informações divulgadas estavam por exemplo ordens de detenção ou a lista de testemunhas de cada um dos casos.



As consequências desta falha informática foram consideradas muito graves pelo promotor do 18º Distrito Judicial. George Brauchler afirmou que um dos casos mais preocupantes é o de dois homens acusados de abuso sexual de menores que acabaram por fugir do país depois de receberem as informações enviadas por engano.



As autoridades confirmam que após esta divulgação de informação a justiça vai ter fortes dificuldades em "fazer justiça".



O problema terá surgido após a atualização do software que é utilizado pelos juízes para decretar ordens de prisão. O programa terá marcado automaticamente a opção de enviar cartas aos acusados. Os juízes têm a possibilidade de desmarcar a opção, mas a maior não reparou no erro.



A polícia do estado do Colorado já implementou um plano para proteger as vítimas e testemunhas dos casos divulgados nas cartas.