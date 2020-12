A Pfizer adiou a entrega de um novo lote de vacinas contra a Covid-19 em Espanha para terça-feira, devido a problemas logísticos, informou esta segunda-feira o Ministro da Saúde, Salvador Illa."Estarão disponíveis amanhã de manhã cedo nos postos de vacinação", disse Illa em entrevista à rádio Cadena SER.A Espanha começou a vacinação no domingo.O ministro espera que cerca de 70% da população do país fique imunizada até o final do verão.