Processo de extradição de português investigado pela explosão em Beirute está extinto

O processo de extradição solicitado pelas autoridades libanesas contra o português suspeito de introduzir explosivos no Líbano, que resultaram na trágica explosão em Beirute em 2020, foi "declarado extinto pelos tribunais portugueses", divulgou esta quinta-feira a defesa deste comerciante.

Jorge Moreira foi intercetado no Chile pela polícia internacional no aeroporto de Santiago, após esta verificar que o português tinha um "aviso amarelo" da Interpol com um pedido a todas as forças policiais do mundo para a sua detenção, tendo ainda enviado este de volta para Espanha, noticiou na quarta-feira a agência de notícias espanhola EFE, que citou as autoridades chilenas.

Segundo a defesa do comerciante português, em comunicado enviado à Lusa, a proibição de entrada em território chileno, que ocorreu há três dias, "só pode ser entendida como um lapso da Interpol em manter 'o aviso amarelo' ativo".