Processo que investigava o cardial Jean-Pierre Ricard por abuso sexual de menor foi arquivado

O processo que investigava a violação do cardial Jean-Pierre Ricard a uma menina de 14 anos foi arquivado. O crime tinha sido admitido pelo ex-arcebispo de Bordéus.



De acordo com o Franceinfo, o Ministério Público de Marselha informou que o crime, que ocorreu há mais de 35 anos, já prescreveu. Ricard admitiu, em 2022, ter tido um ato "condenável" com a menor. Já perante a polícia, o antigo padre admitiu ter "beijado, abraçado e acariciado por cima das roupas, sem ter feito sexo".

"Decidi que não quero manter mais o silêncio e quero colocar-me à disposição da justiça. Quando era pároco comportei-me de forma condenável com uma menina de 14 anos", escreveu na carta que foi lida pelo presidente da Conferência de Bispos de França.

As declarações de Ricard, um dos nomes mais conhecidos do clero francês, chocaram o país. Além de Bordéus, o antigo padre foi bispo de Coutances e Montpellier.