Procura de viagens aéreas cedeu quase 71% em outubro

A procura global de viagens aéreas caiu 70,6% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado, impactada pela pandemia de covid-19, segundo os dados hoje divulgados pela International Air Transport Association (IATA).

De acordo com a associação, os voos internacionais foram os mais afetados, com uma queda de 87,8% em comparação com outubro de 2019.

"Embora a recuperação seja diferente em cada região, as perspetivas gerais para as viagens internacionais são sombrias", considerou, citado em comunicado, o presidente executivo da IATA, Alexandre de Juniac.