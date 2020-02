Procura dinheiro extra? Cientistas pagam para ficar dentro de banheira durante cinco dias

A Agência Espacial Europeia (ESA) está a realizar um estudo e procura participantes para estarem dentro de uma banheira durante cinco dias.

A ESA está à procura de 20 mulheres para testar os banhos de imersão secos e, desta forma, conseguir estudar os efeitos da falta de peso no corpo humano, segundo o jornal britânico Mirror.

"Os banhos de imersão a seco colocam menos pressão sobre o corpo dos participantes uma vez que estes ficam apoiados na banheira, uma condição que imita a experiência dos astronautas flutuantes na Estação Espacial Internacional", explicou a ESA.

Embora a ideia possa parecer divertida à primeira vista, os cientistas alertam que a experiência tem de ser "levada a sério e até ao fim" do tempo estipulado.

"Recebemos vários pedidos de pessoas a voluntariarem-se mas este estudo não é uma brincadeira", disse Jennifer Ngo-Anh, líder da equipa de voos espaciais da ESA. "Estar deitado naquela cama parece ser divertido, mas o prazer desaparece rapidamente devido a todas as análises feitas durante o processo", continuou.



"Decidimos iniciar o nosso primeiro protocolo de imersão a seco com mulheres, uma vez que quase não há dados sobre as mulheres. Nesta primeira experiência vamos recolher dados para entender melhor o modelo de imersão a seco e como as mulheres reagem, por forma a avaliar esses estudos para investigações mais exaustivas no futuro".

Apesar de ainda não ter sido divulgado o valor pago aos voluntários, este pode atingir uma quantia considerável, de acordo com o jornal britânico.

"Este tipo de estudo não beneficia apenas os cientistas, mas também vão ter implicações junto das pessoas que ficam acamadas por longos períodos de tempo", pode ler-se no site da ESA.

"As pessoas ficam suspensas na banheira, uma confissão que imita a experiência dos astronautas flutuantes na Estação Espacial Internacional".