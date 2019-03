Homicida em fuga preso quando estava vestido de mulher no Carnaval

Criminoso traído pelo sistema de reconhecimento de rostos instalado na cidade brasileira da Baía.

Porcurado há oito meses pela polícia brasileira, Marcos Neri, de 19 anos, foi apanhado da forma mais imprevisível. O jovem, procurado por homicídio, resolveu sair à rua para festejar o Carnaval, vestido de mulher.



Mas o que Marcos não contava era com a eficácia do sistema automático de reconhecimento de rostos, instalado em câmaras de videovigilância nas ruas de São Salvador da Baía, no Brasil.



E foi assim que a polícia se apercebeu da presença do criminoso e o deteve num dos pontos onde os agentes faziam revistas de rotina aos participantes no Carnaval .

A revista Isto É detalha que Neri é procurado desde julho de 2018. Ganhou a triste honra de ser o primeiro a ser capturado com o auxílio da tecnologia, implantada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Baía .

"Enganaram-se aqueles que acharam que, por ser último dia de festa, a secretaria iria baixar a guarda. Estamos atentos e o policiamento continuará intenso para garantir que os foliões brinquem em paz", comentou sobre o caso o responsável da SSP, Maurício Teles Barbosa.

A tecnologia foi instalada no final do ano passado e foi utilizado pela primeira vez no carnaval de Salvador. O sistema é carregado com imagens de bancos de dados da polícia e serve tanto para procurar criminosos como para localizar pessoas dadas como desaparecidas às autoridades.



Durante o Caranval, a SSP diz que foram identificadas pelo sistema 460 mil pessoas por dia. A tecnologia custou 18 milhões de reais (4,4 milhões de euros) e junta-se às cerca de 430 câmaras de videovigilância instaladas na cidade.