Procurador do caso Lava Jato acusado de receber dinheiro de empresa envolvida no escândalo de corrupção

O procurador do caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, recebeu dinheiro de uma empresa envolvida no escândalo de corrupção para realizar uma palesta, avança o site The Intercept.



Segundo a publicação este conteúdo agora divulgado surgiu após a invasão de hackers aos telemóveis das autoridades. Deltan Dallagnol recebeu 7850 euros para realizar, em março de 2018, uma palestra para executivos da empresa de tecnologia Neoway. A Neoway tinha sido citada dois anos antes, em 2016, num depoimento colaborativo de um "arrependido" como sendo uma das empresas envolvidas no gigantesco esquema de corrupção que a Lava Jato investigava.





Em entrevista esta sexta-feira a uma rádio do sul do Brasil, após a revelação do The Intercept, Dallagnol reconheceu ter dado a palestra e recebido o montante, mas alegou que, na altura não sabia que a empresa tinha sido citada no esquema que ele combatia, apesar de a denúncia ter sido feita dois anos antes.Além da palestra, Dallagnol também gravou um vídeo institucional para a Neoway, e, em mensagens trocadas na altura num grupo de membros do Ministério Público, revelou o receio que sentia caso a colaboração viesse a público. Questionado em entrevista à rádio se considerava lícito um agente público de investigação ter ligações desse tipo com uma empresa privada, suspeita ou não, Dallagnol afirmou não haver qualquer ilicitude. E acrescentou que, ao dar palestras, está a cumprir uma missão, educando a Sociedade para o combate à corrupção.