Procurador do TPI assinou plano com Maduro para investigar crimes na Venezuela

O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, e o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinaram um plano de trabalho para investigar denúncias sobre alegados crimes contra a humanidade no país.

O anúncio foi feito por Karim Khan durante a abertura, na segunda-feira, da Assembleia dos Estados Partes do Estatuto de Roma, em Nova Iorque, Estados Unidos.

"Em matéria de 'rendição de contas' [responsabilização], há dois dias, na Venezuela, o nosso Ministério Público assinou um plano de trabalho com o Governo [do Presidente, Nicolás Maduro] para facilitar a colaboração das autoridades venezuelanas com o gabinete do procurador de Caracas", disse.