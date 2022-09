Procurador que investigou Bill Clinton no caso Monica Lewinsky morre aos 76 anos

O antigo procurador norte-americano Kenneth Starr, que liderou a acusação contra o ex-Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton no caso Monica Lewinsky, morreu na terça-feira aos 76 anos, informou a família.

O advogado, que defendeu brevemente o ex-Presidente Donald Trump num processo de destituição, morreu num hospital de Houston "devido a complicações após a cirurgia", disseram os familiares em comunicado.

Kenneth Starr ganhou notoriedade mundial no final dos anos 90 pelo trabalho como procurador independente responsável pela investigação sobre o caso de Bill Clinton com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky, com o então Presidente a acabar por ser absolvido pelo Senado dos Estados Unidos, em 1999.