Procurador quer julgamento rápido para Trump e alerta que lei aplica-se a todos

O procurador Jack Smith garantiu hoje que a lei se aplica a todos e que irá procurar um julgamento rápido para Donald Trump, na sequência da acusação contra o ex-presidente norte-americano, por manipulação de documentos classificados.

"A minha equipa tentará ter um julgamento rápido (...), de acordo com o interesse público e os direitos dos réus", sublinhou Smith, em comunicado.

Trump deve comparecer dia 13 de junho no tribunal de Miami, na Florida, no seguimento da acusação divulgada de 37 crimes federais, incluindo retenção ilegal de segredos do governo, obstrução da justiça e conspiração.