Procurador rejeita provas da polícia de Las Vegas e recusa prender Cristiano Ronaldo no caso Mayorga

Um procurador rejeitou as provas apresentadas pela polícia de Las Vegas e recusou prender Cristiano Ronaldo no caso da alegada violação a Kathryn Mayorga.As autoridades acreditavam ter recolhido provas suficientes para prender e acusar o jogador de futebol, mas Steve Wolfson, procurador distrital do condado de Clark, recusou dar andamento ao processo, segundo o The Sun.

"A polícia acreditava ter provas para o processar de agressão sexual", disse Leslie Mark Stovall, advogada de Mayorga.



Em julho de 2019, Wolfson disse que não existiam provas suficientes para provar que Ronaldo tinha violado Kathryn Mayorga.





Ronaldo sempre negou a violação, alegando que o sexo tinha sido consentido. Kathryn Mayorga pede uma indemnização milionária ao jogador.