Procuradora do MP afastada do caso da morte de Marielle Franco

A procuradora do Ministério Público Carmen Eliza Carvalho, uma das três investigadoras do assassínio da vereadora Marielle Franco, deixou o caso. Foi forçada a afastar-se após a repercussão negativa da revelação de que fez campanha por Jair Bolsonaro.Carmen Eliza e as outras procuradoras defenderam na quinta-feira a inocência de Bolsonaro, que foi ligado aos suseitos pelo porteiro do condomínio onde vivia o presidente.No mesmo condomínio vivia o sargento Ronnie Lessa, acusado pelo crime. Horas antes foi visitado pelo outro suspeito, Élcio Queiroz, cuja entrada o porteiro diz ter sido autorizada por Bolsonaro. As magistradas alegam que foi Ronnie a fazê-lo.A versão das magistradas foi posta em causa e as dúvidas aumentaram quando o The Intercept revelou mensagens de Carmen em redes sociais elogiando Bolsonaro e uma foto dela a abraçar um aliado do presidente que partiu uma placa de rua com o nome de Marielle.