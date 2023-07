Procuradora-Geral de Israel pede ao Supremo Tribunal anulação de lei que impede exoneração de Netanyahu

A Procuradora-Geral de Israel, Gali Baharav-Miara, defendeu perante o Supremo Tribunal a revogação da lei, aprovada pelo Parlamento em março, que impede o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de ser declarado incapaz de exercer o cargo.

"Houve um uso indevido da autoridade do Knesset (Parlamento) para melhorar a situação pessoal do primeiro-ministro e permitir que atue desafiando a decisão do tribunal", argumentou Baharav-Miara num texto enviado ao Supremo Tribunal de Justiça israelita e reportado hoje pelos meios de comunicação social locais.

O Movimento para um Governo de Qualidade, uma organização não-governamental israelita pró-democracia que interpôs um recurso contra a lei, sustentou a posição de Baharav-Miara.