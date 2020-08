Procuradora quer obrigar parceiros de negócios de Donald Trump a testemunharem

A Procuradora-Geral de Nova Iorque instou na segunda-feira a Justiça a obrigar parceiros de negócios do Presidente dos EUA a testemunharem e entregarem documentos, numa investigação sobre alegadas fraudes fiscais cometidas pela empresa de Donald Trump.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a democrata Letitia James disse que a investigação que iniciou no ano passado sobre potenciais fraudes nos negócios do atual chefe de Estado norte-americano, o republicano Donald Trump, está a ser atrasada pela falta de colaboração do Presidente dos EUA e de familiares.

Por isso, Letitia James entregou uma petição que insta à intervenção da Justiça, depois de os advogados do filho do Presidente Eric Trump terem cancelado abruptamente a reunião que estava planeada no último mês.