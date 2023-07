Procuradores informam Trump de que será indiciado pela invasão do Capitólio

Procuradores especiais encarregados de investigar Donald Trump informaram esta quinta-feira o ex-Presidente dos EUA de que será formalmente indiciado no caso da invasão do Capitólio, noticiaram os 'media' norte-americanos.

De acordo com a cadeia televisiva NBC e o jornal USA Today, Todd Blanche e John Lauro foram os advogados de Trump que reuniram esta quinta-feira com enviados do procurador especial Jack Smith, num encontro que serviu para preparar a presença de Trump perante um grande júri onde se defenderá de acusações pelo seu papel na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Na semana passada, Trump divulgou uma mensagem na rede social Truth Social dizendo que o Departamento de Justiça lhe tinha enviado uma carta a notificá-lo de que estava a ser investigado pelo assalto ao Capitólio, no qual os seus apoiantes tentaram anular o resultado das eleições presidenciais de 2020.