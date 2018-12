Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procuradores turcos pedem condenação a 15 anos de prisão para cinco jornalistas

Os procuradores turcos pediram 15 anos de prisão para cinco jornalistas de um jornal da oposição, referiu esta segunda-feira a agência Anadolu, intensificando as preocupações sobre um aumento da repressão sobre os 'media' críticos do Governo de Ancara.



A agência oficial Anadolu referiu que os procuradores acusam Emin Colasan e Necati Dogru, colunistas do jornal Sozcu, e ainda três editores, de colaborarem na rede dirigida pelo clérigo muçulmano Fethullah Gülen, exilado nos Estados Unidos, mas sem integrarem o seu movimento.



Os cinco indicados deverão comparecer num tribunal de Istambul a 18 de janeiro.



A Turquia acusa Gülen de ter orquestrado o fracassado golpe militar de julho de 2016 e passou a designar a sua rede de "organização terrorista". Gülen continua a negar qualquer envolvimento.



Os jornalistas são acusados de apoiarem o seu grupo através das suas crónicas no Sozcu.



O Sindicato dos jornalistas turcos indica que atualmente estão detidos na Turquia 145 jornalistas.