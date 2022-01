Procuradoria de Nova Iorque acusa Trump de distorcer valor das suas propriedades

As empresas do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inflacionaram ou distorceram o valor das suas propriedades perante investidores e seguradoras, segundo um relatório da procuradora de Nova Iorque, Letitia James.

O relatório de 160 páginas - divulgado esta quarta-feira e tornado público pelos 'media' norte-americanos - afirma ter encontrado um número significativo de alegadas discrepâncias entre a situação real das propriedades do ex-Presidente e o que foi declarado a entidades financeiras, seguradoras e perante o Departamento de Receita Federal (IRS, responsável pela arrecadação de impostos), para obter vantagens de milhões de dólares.

Com este relatório, Letitia James procura sustentar o seu pedido para que tanto Donald Trump como os seus filhos tenham de testemunhar em processos que decorrem em tribunais de Nova Iorque, e nos quais são alvo de uma intensa investigação devido à possibilidade de a Trump Organization, que reúne as empresas do ex-Presidente, ter cometido fraudes, entre 2004 e 2020.