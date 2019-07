Cristiano Ronaldo não vai ser julgado no caso da alegada violação a Mayorga

A procuradoria de Clark County, no estado norte-americano do Nevada, anunciou esta segunda-feira à tarde que não vai levar a julgamento a acusação de alegados abusos sexuais de Cristiano Ronaldo contra a norte-americana Kathryn Mayorga.



"Embora [a vítima] soubesse quem era a pessoa que a agrediu, recusou identificá-lo ou a revelar onde ocorreu o crime. Como resultado, a polícia foi incapaz de seguir protocolos de investigação para casos de agressão sexual ou para conduzir qualquer investigação significativa", escreve o procurador de Clark para justificar o arquivamento da queixa contra Cristiano Ronaldo.





@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019

O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Ministério Público.Na publicação feita no Twitter é possível ler que o Ministério Público deixa cair as acusações com dez anos contra o futebolista português.Em setembro do ano passado, Kathryn Mayorga, nascida em 1984, apresentou uma queixa contra Cristiano Ronaldo por um crime que teria sido cometido em 2009.O caso foi reaberto depois de a mulher ter apresentado novas informações sobre a alegada violação, colaborando com as autoridades na investigação. No estado norte-americano do Nevada, os crimes sexuais não prescrevem desde que tenham sido devidamente reportados às autoridades.A defesa de Cristiano Ronaldo sempre disse que o que se passou entre o futebolista e Mayorga foi por mútuo acordo.