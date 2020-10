Procuradoria pede 13 anos de prisão para líderes do partido grego neonazi Aurora Dourada

A procuradoria grega pediu hoje uma pena de prisão de 13 anos para os líderes do partido neonazi Aurora Dourada, considerados culpados na semana passada por "dirigirem uma organização criminosa".

A procuradora Adamantia Economou defendeu esta sentença para o líder da Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, negacionista do Holocausto e admirador do nacional-socialismo, e seis outros altos quadros do partido, incluindo o eurodeputado Ioannis Lagos.

A proposta da procuradora será debatida por um painel de três juízes, que anunciarão a sua decisão até quinta-feira.