Produtor morre após ser esmagado por milhares de rodas de queijo em Itália

Um homem italiano morreu, este domingo, após ter sido esmagado por milhares de rodas de queijo na sua fábrica em Bérgamo, no norte de Itália, segundo informaram as autoridades locais, citadas pela CNN Internacional.Giacomo Chiapparini, produtor de queijo de 74 anos, entrou na sala de envelhecimento da fábrica para verificar o mecanismo utilizado para limpar as rodas de queijo, de acordo com os Carabinieri (ramo das forças armadas italianas) de Bérgamo.No local onde se deu o acidente existiam cerca de dez corredores com aproximadamente 1600 rodas de queijo cada. As autoridades adiantaram ainda que não ficou clara a forma como se deu o colapso inicial, que levou ao que estas descrevem como um "efeito dominó", que culminou na morte do homem.No local estiveram os Carabinieri e os bombeiros, apoiados por dois serviços de ambulâncias e outras autoridades locais, que foram chamados por volta das 21h locais (20h em Lisboa) de domingo.As autoridades precisaram de mais de 11 horas para encontrar e retirar o corpo do produtor debaixo das rodas de queijo. Segundo o porta-voz dos Carabinieri, Giacomo Chiapparini foi identificado pela família que trabalha na fábrica de queijo.Chiapparini fundou, no final dos anos 70, a fábrica que produz anualmente por volta de 15 mil peças de queijo Grana Padano, com recurso ao leite de vacas criadas na fábrica. O queijo é envelhecido entre 12 e 70 meses antes de ser vendido.