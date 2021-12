O produtor musical porto-riquenho Flow La Movie morreu esta quarta-feira após o jato particular em que seguia ter caído minutos depois de descolar, na República Dominicana.



Além do produtor, morreram as outras oito pessoas que iam a bordo da aeronave, avançou a Reuters.



O Gulfstream GIVSP caiu no aeroporto Las Américas partiu para Miami com dois tripulantes e sete passageiros, um dos quais era dominicano e o restante de outras nacionalidades, disse a operadora do avião, Helidosa Aviation Group, citada pela agência.