Professor ameaçado por alunas nos Países Baixos devido a uma caricatura do Charlie Hebdo

Um professor holandês refugiou-se num local seguro após receber ameaças e acusações de "blasfémia" de várias alunas, numa escola em Roterdão, nos Países Baixos, por mostrar em sala de aula uma caricatura.

A caricatura em questão mostra um homem degolado e a vestir uma camisola do semanário satírico francês Charlie Hebdo, mostrando a língua para o 'jihadista' que acabou de decapitá-lo.

O Instituto Secundário Emmauscollege confirmou que o docente está escondido em local seguro, após iniciar uma discussão em aula sobre o desenho "Immortal", do cartunista holandês Joep Bertrams, que estava pendurado num quadro negro na sala de aula há cinco anos, juntamente com fotos do líder espiritual indiano Jiddu Krishnamurti e da ativista paquistanês Malala Yousafzai.