Professor americano barrica-se em sala de aula e dispara arma

Caso aconteceu em escola da Georgia. Professor acabou por se entregar às autoridades.

Não são ainda claros os motivos que levaram o professor a cometer este gesto. Dalton é elogiado por coelgas e por alunos, mas a imprensa americana dá conta de que o homem já foi, por duas vezes, interpelado pela polícia.



Em 2016, entrou numa esquadra a contar uma história indecifrável sobre um hipotético caso de homicídio, à qual a polícia não encontrou qualquer nexo. Foi levado para o hospital, por receio de que pudesse fazer mal a si próprio.



No ano passado, Jesse voltou a ser hospitalizado, depois de ter sido encontrado em estado de total apatia, sentado à beira da estrada numa atividade escolar fora do estabelecimento de ensino.



O caso do professor tem sido usado como exemplo dos que criticam a ideia do presidente Trump para combater os tiroteios em meio escolar - o presidente americano admitiu que pudesse haver professores ou funcionários armados nas escolas.

No mesmo dia em que os estudantes da escola da Florida onde 17 estudantes e professores morreram baleados regressaram às aulas, um novo caso de armas em ambiente escolar volta a ensombrar a América.Desta vez o cenário é uma escola de Dalton, cidade do estado da Georgia. Jesse Randal Davidson, professor de Estudos Sociais com 53 anos, entrou esta quarta-feira numa sala de aula e fechou-se lá dentro, impedindo os alunos de entrar.Trancou-se lá dentro quando o diretor da escola tentou abrir a porta e disparou um tiro. A escola foi prontamente evacuada e um aluno magoou-se na fuga.A polícia chegou pouco depois, cercando a sala onde o professor se fechou. Davidson acabou por entregar, sem resistência, ao fim de 45 minutos.