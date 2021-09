Professor com ligações ao estado islâmico preso quando preparava atentado no Brasil

Um professor de música com ligações a grupos radicais islâmicos foi detido pela Polícia Federal (PF) brasileira, quinta-feira, na cidade de Maringá, por suspeitas de terrorismo.O homem, cuja identidade não foi divulgada, estaria a planear a criação de uma célula terrorista e a preparar a realização de um grande atentado no Brasil. Segundo a polícia, o suspeito vivia como um pacato professor de música, mas já tinha antecedentes por homicídio, posse de armas, furto e tráfico de droga.De acordo com as informações avançadas pela Polícia Federal, o suspeito mantinha contactos frequentes com grupos radicais islâmicos através da internet. Terá sido assim que recebeu treino militar que o habilitou a desencadear atentados bombistas e a usar armas de guerra.Nas mensagens que trocou com os radicais estrangeiros, o professor mostra disponibilidade em viajar para o Iraque, onde receberia treino mais aperfeiçoado em terrorismo e se juntaria a uma organização extremista. Ainda segundo a polícia, o homem pretendia desencadear um grande atentado no Brasil. Há até vídeos do suspeito, encapuzado, a exibir armas e a manifestar desejo de executar mortes de inocentes numa ação suicida, em que perderia a vida, mas mataria o maior número possível de pessoas.Em casa, foram-lhe apreendidas uma espingarda calibre .32, várias réplicas de armas de guerra e diverso material que ainda está a ser analisado.