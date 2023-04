Professor confisca telemóvel de aluno de 15 anos e acaba agredido. Veja o vídeo

“Give me my f—king phone, n—a!”



Um aluno, de 15 anos, da Escola Secundária de Lamar em Houston, no Texas, agrediu um professor por este lhe ter confiscado o telemóvel. O vídeo do momento ficou viral no Twitter.A diretora da escola, Rita Graves, garantiu às famílias dos alunos que o comportamento do jovem não será tolerado, segundo avança a estação de televisão americana KHOU 11, citada pelo New York Post."Não toleramos e não toleraremos este tipo de comportamento. É sempre a nossa prioridade máxima manter um ambiente onde os nossos alunos e funcionários estejam seguros", escreveu a diretora, acrescentando que "os administradores vão analisar o incidente, bem como avaliar formas de prevenir estas ocorrências no futuro".Também o presidente do sindicato da Federação Americana de Professores do Texas (AFT), Zeph Capo, lamentou o incidente e exige que o jovem seja castigado e afastado da escola. "Esta criança cometeu um enorme erro", afirmou à estação de televisão, citado pelo New York Post."O aluno não deveria ser autorizado a regressar a uma escola normal", disse Zeph Capo. "Infelizmente, vemos demasiado disto. Vemos demasiado disto a acontecer aos nossos professores e aos nossos funcionários da escola".