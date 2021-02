Professor controla robô Perseverance da NASA em Marte a partir de um apartamento em Londres

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NASA (@nasa)

Se já se questionou sobre como é que o robô 'Perseverance' se movimenta na superfície de Marte ou quem o controla, saiba que o segredo está desvendado.Sanjeev Gupta é um dos responsáveis por controlar a missão a partir da Terra. O professor da NASA observa de perto os movimentos do robô a partir de um apartamento em Lewisham, no sul de Londres, em Inglaterra.Em declarações ao Daily Mail, Gupta explicou que deveria estar no Laboratório de Propulsão a Jato na Califórnia, num local 'povoado' por cientistas e engenheiros das mais diversas áreas.No entanto, a pandemia da Covid-19 veio alterar os planos da equipa. "A sede da Nasa é certamente muito diferente de um quarto num apartamento", brincou na entrevista.O especialista em geologia pelo Imperial College de Londres encontra-se a direcionar à distância o robô 'Perseverance', juntamente com a equipa espalhada pelo mundo. O robô vai perfurar a superfície do planeta vermelho, de forma a recolher amostras para transportar de volta até à Terra, no ano de 2027.O professor acabou por alugar um apartamento para trabalhar durante a noite de forma a não perturbar o descanso da família.A NASA tem divulgado nos últimos dias várias imagens a cores da superfície de Marte.