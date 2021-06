Professor dá aula de saia em nome de causa contra a homofobia

Piñas é professor numa escola, em Espanha, onde também já foi aluno e decidiu, em nome de uma causa, ir para a escola de saia para lutar contra a homofobia, depois do episódio que aconteceu com um aluno.





Jose

"Há 20 anos sofri perseguições e insultos devido à minha orientação sexual no instituto onde hoje sou professor. Muitos dos professores olharam para o outro lado. Quero agora juntar-me à causa do estudante Mikel, que foi expulso e mandado a um psicólogo por ter ido para a aula de saia", escreveu no Twitter.





Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY — Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020

Foi criado o movimento: #LaRopaNoTieneGénero (A roupa não tem género).