Professor de matemática detido por matar e comer homem

Um professor de matemática foi detido pela polícia alemã, em Berlim, por ser suspeito de matar e posteriormente ter comido um homem que terá conhecido num 'chat' que frequentava. Os ossos da vítima, que estava desaparecida há cerca de dois meses, levam as autoridades a suspeitar de canibalismo.



Os restos mortais foram descobertos a oito de novembro num parque daquela cidade alemã e rapidamente identificados como sendo de Stefan T, de 44 anos, de acordo com informação avançada pela BBC.O suspeito é identificado como Stefan R, de 41 anos, uma vez que as autoridades alemãs têm por hábito não revelar os nomes das vítimas e suspeitos dos crimes n decorrer das investigações criminais.





Os meios de comunicação locais comparam o caso ao de Armin Meiwes, um homem condenado a prisão perpétua em 2006 por canibalismo. Segundo dados revelados na altura, Meiwes conheceu a vítima numa "chat" de pessoas interessadas em canibalismo e acabou por gravar o momento do homicídio de um homem de 43 anos, que terá matado por prazer sexual.