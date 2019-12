Professor despedido após dizer aos alunos que "homossexualidade é errada"

Um professor substituto no estado do Utah, na região oeste dos Estados Unidos, foi despedido depois de dizer aos seus alunos, durante um exercício de ação de graças, que a "homossexualidade é errada".Foram os próprios alunos a ficar chocados com as declarações do professor que iniciou um discurso anti-homossexualidade, após um dos jovens ter dito que estava agradecido por ter dois pais.O incidente foi posteriormente confirmado pela escola à imprensa norte-americana."Quando o nosso filho Daniel respondeu à pergunta do professor substituto: 'Porque que está agradecido', com, 'estou estou agradecido por finalmente ter sido adotado pelos meus dois pais', o docente iniciou um discurso depreciativo para com a homossexualidade", revelaram os pais à ABC News.A denuncia foi feita por três estudantes que notificaram de imediato o diretor da escola.O professor acabou por ser demitido após a confirmação dos factos.