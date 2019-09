Professor leva aluna com espinha bifída às cavalitas durante visita de estudo

A imagem de uma menina de 10 anos, que sofre de espinha bifída, a ser transportada às cavalitas por um professor durante uma visita de estudo está a comover os EUA.Ryan King, residente em Louisville, é uma menina que apesar de se deslocar de cadeira de rodas, nunca deixou de acompanhar os seus colegas nas atividades escolares ou de fazer tantas outras coisas como golfe, balé e desfiles de moda.Mas uma visita escolar às cataratas do Ohio revelou-se um obstáculo para a pequena Ryan, que não iria conseguir movimentar-se durante a excursão na sua cadeira de rodas, devido ao terreno acidentado.A escola sugeriu que King, a mãe da aluna, a acompanhasse no passeio escolar e a pudesse transportar. A ideia não agradou totalmente à menina que queria poder sentir-se como os outros colegas e não ser a única a ter de estar acompanhada pela progenitora.Foi então que Jim Freeman, um professor da escola se ofereceu para levar a menina às cavalitas durante o percurso acidente, e dessa forma manter a "independência" tão ansiada por qualquer pré-adolescente."Quando vi as fotos da viagem o meu coração derreteu. Eu nem queria acreditar. Quando vemos alguém a ter uma atitude altruísta como esta e a cansar-se apenas para que Ryan se sentisse incluída na turma...não consigo expressar aquilo que representou para mim", disse a mãe da menina durante uma entrevista no programa Good Morning America, da ABC.Apesar de nunca ter dado aulas a Ryan, Jim conhecia a história da menina e garante que nem pestanejou quando se ofereceu para ajudar. O professor transportou a menina, que pesa 20 quilos, às cavalitas durante mais de uma hora debaixo de 32º.Quando chegou a um local seguro, Jim largou Ryan e esta passou a deslocar-se na sua cadeira de rodas. "Senti-me muito abençoada e especial por ter podido participar na excursão com os meus amigos", disse a menina ao canal televisivo.