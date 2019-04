Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor morre após doar medula óssea para salvar jovem de 14 anos

Derrick Nelson morreu aos 44 anos ao fazer de tudo para "dar a alguém anos de alegria."

Um professor do Liceu de Westfield, no estado norte-americano de Nova Jérsia, morreu na passada segunda-feira, após várias complicações decorrentes de um transplante de medula óssea.



Derrick Nelson estava registado como dador de medula óssea e foi contactado por um programa de doações por causa de um jovem francês, de 14 anos, que precisava de um transplante com o qual o professor era compatível.



"Se é só um bocadinho de dor por um bocadinho de tempo e que pode dar a alguém anos de alegria, vale tudo a pena", disse Derrick em fevereiro de 2018, quando decidiu doar medula óssea para dar uma nova vida a um rapaz de 14 anos.



De acordo com a revista Time, não se sabe ao certo se o transplante foi concluído com sucesso. Derrick faleceu aos 44 anos vítima de complicações decorrentes do procedimento médico.



A presidente da câmara de Westfield, Shelley Brindle, recorreu às redes sociais para homenagear o docente, afirmando-se "desolada" com a notícia. "Era um homem de um carácter e generosidade imensas, o seu legado vai perdurar nas gerações de estudantes cujas vidas foram por ele tocadas", escreveu.







O homem era descrito com carinho pelos alunos da escola onde lecionava como um professor que "sorria sempre" e "olhava nos olhos", estes decidiram promover uma petição, que já conta com 15 mil assinaturas, para mudar o nome do liceu em honra de Derrick.