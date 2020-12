Professor passa últimas horas de vida a corrigir testes para não prejudicar alunos

A imagem está a correr as redes sociais. Um professor, Alejandro Navarro dedicou os seus últimos dias de vida, internado no hospital, a corrigir testes dos seus alunos.A história de Alejandro é contada pela filha através de uma fotografia do pai, numa cama de hospital, a trabalhar para não prejudicar os seus alunos. Alejandro sabia que tinha apenas dias de vida e pediu que lhe levassem o computador para que pudesse corrigir os testes e finalizar os relatórios das avaliações.Sandra Venegas diz que não foi a Covid-19 que lhe roubou o pai mas não especifica que doença padecia o pai. Revela que, enquanto o pai trabalhava, os médicos decidiam o protocolo a seguir caso o coração parasse."Ele respondia às perguntas [dos médicos] e retomava as suas notas. A última vez que o vi foi segunda-feira e ele passou as duas horas que eu estive em casa dele a trabalhar. Queria ter-lhe fechado o computador e ter usufruído do tempo que restava com ele", conta.Sandra quis alertar quem estivesse a ler aquela mensagem para as horas extraordinárias que muitos professores fazem, em casa, roubando tempo às próprias famílias.