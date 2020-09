Professor pedófilo que abusou sexualmente de alunos escapa à prisão por ser obeso e incontinente

Peter John O’Neill, um australiano de 61 anos, abusou sexualmente de vários rapazes quando dava aulas no estado da Tasmânia, entre os anos de 1980 e 1981. Mas devido à sua saúde debilitada, vai poder escapar à prisão. Sofre de obesidade e incontinência, entre outros problemas.

O homem é acusado de ter feito amizade com meninos de 10 anos a quem dava aulas de arte. Uma das acusações remonta a uma noite de tempestade em que uma criança lhe disse que estava com medo. O’Neill fez-lhe uma massagem nas costas e depois abusou dele sexualmente.





Outro dos alunos contou ao jornal australiano The Mercury que o homem "não era só um pedófilo, mas um abusador físico e emocional". "Ele disse-me que eu era gordo e burro, que nunca seria ninguém na vida, que jamais alguém me amaria. Se não estivesse concentrado no que ele estava a dizer, ele mandava-me nos dedos com uma régua".

Atualmente a morar no estado australiano de Camberra o homem acabou por se declarar culpado de seis acusações de agressão sexual e uma de abuso sexual com penetração, após finalmente as vítimas o terem denunciado.

O’Neill pesa 140 quilos, é incontinente, sofre de uma degeneração grave da coluna vertebral, dor crónica e apneia do sono. Tem um cuidador consigo a tempo inteiro uma vez que precisa de ajuda para se levantar, caminhar e fazer a sua higiene.

Após o agressor confessar os crimes, o presidente do tribunal Alan Blow admitiu que este merecia ser preso mas que a sua única opção era aplicar-lhe uma pena suspensa, dada as suas comorbilidades que impossibilitam a deslocação para uma prisão na Tasmânia, onde teria obrigatoriamente de cumprir pena. O peso mórbido de O'Neill faz com que este não consiga viajar num avião comercial, pelo que o transporte especial poderia custar entre 25.000 e 40.000 dólares australianos (aproximadamente 15.200-24.300 euros). O tribunal declarou que não cumpre os requisitos para ser transportado.



O homem não tem dinheiro para pagar uma multa e não pode prestar serviço comunitário devido às suas condições de saúde. Alan Blow referiu não ter outra hipótese que não aplicar-lhe uma pena de prisão suspensa, uma vez que não faz sentido colocá-lo em prisão domiciliária, porque ele não consegue sair de casa de qualquer das formas.

"Embora eu não possa impor a pena que ele merece, a sua vida é muito mais miserável do que a maioria de muitos reclusos", disse o magistrado.

Em tribunal ficou provado que o homem impactou de uma forma negativa e irreversível a vida das vítimas que tiveram problemas com drogas, depressões, ansiedade e precariedade. Foi condenado a cinco anos de prisão, totalmente suspensa.