Professor reformado vende carro para pagar despesas, mas é surpreendido por alunos

Volkswagen de 1972 à venda não foi uma decisão fácil porque era uma relíquia do docente.

Marcelo Siqueira tem 87 anos e é um professor de História e de Geografia reformado. As dificuldades financeiras obrigaram-no a vender o carro, já que a pensão da reforma não é suficiente para fazer face às despesas.Colocar oMas Marcelo foi surpreendido pelos seus ex-alunos que descobriram do sucedido e quiseram retribuir toda a generosidade do professor.Os ex-alunos reuniram-se num grupo do WhatsApp e fizeram "uma vaquinha" para comprar o veículo e oferecê-lo ao reformado.Marcelo não escondeu a emoção ao ser surpreendido com este presente inesperado. Um dos homens do grupo deu-lhe a chave do carro e disse: "É seu profesor"."Não sei como agradecer. A minha satisfação é enorme", disse o antigo professor em lágrimas.