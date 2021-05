Professor suspenso após chamar "criminoso de m****" a George Floyd

Howard Zlotkin acabou por comentar o caso da morte de George Floyd e o ressurgimento do movimento "Black Lives Matter", criticando toda a envolvência do caso.



"As pessoas reclamam e choram no Black Lives Matter, mas George Floyd era um criminoso de m****, preso e morto porque não obedeceu e o resultado final é que o tornámos num herói", argumentou Howard que, de acordo com o jornal "Daily Mail", leciona naquela escola há mais de 20 anos.



Um professor de uma escola em New Jersey, nos EUA, está a ser investigado depois de ter afirmado que o afro-americano George Floyd, que morreu às mãos da polícia norte-americana em maio de 2020, "era um criminoso de m****".Em causa está o discurso do docente durante uma aula na plataforma Zoom, dirigida aos alunos da Dickinson High School.A conversa, que começou com o tema das alterações climáticas, descambou rapidamente para questões raciais.

Em declarações à "NBC", uma das alunas do professor afirmou que o docente obrigou quatro estudantes negras a redigirem uma composição, cujo tema não foi revelado.



Após algumas queixas, o distrito das Escolas Públicas de Jersey acabou por suspender Zlotkin, que continua a ser remunerado, enquanto são apuradas as circunstâncias em que ocorreram os comentários.