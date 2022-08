Professor universitário mata jovem caloira a tiro nos EUA

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiro por um professor da Universidade de West na Geórgia, Estados Unidos da América. Anna Jones planeava ingressar no ensino superior já no próximo outono.De acordo com as autoridades, Richard Sigman, de 47 anos, foi preso sob acusação de assassinato e posse de arma de fogo.De acordo com o jornal New York Post, o homem foi expulso do restaurante onde se encontrava após uma discussão com um dos clientes. Depois de ter saído do estabelecimento, Sigman caminhou em direção a um estacionamento onde se encontrava a jovem com um grupo de amigos.Quando atingida, Jones foi de imediato transportada para o hospital onde o óbito acabou por ser declarado. Em comunicado, a Universidade revelou que Sigman foi demitido.

"A Universidade de West Georgia soube da perda de uma das suas alunas, Anna Jones, que faleceu após um incidente fora do campus (...)", escreveu o diretor da escola, Brendan Kelly.



"A UWG rescindiu o contrato de trabalho de Richard Sigman e continua a trabalhar com o Departamento de Polícia da cidade de Carrollton, que lidera esta investigação", acrescentou.

As autoridades revelaram que não existem evidências de qualquer ligação entre o homem e a jovem assassinada. Sigman, que permanece detido e sem fiança, irá a julgamento na próxima segunda-feira.