Professor vence lotaria de Natal depois de ser despedido e de ter perdido o pai

A vida tem voltas estranhas. Que o diga Joe Camp, um professor do ensino pré-escolar, que venceu esta sexta-feira uma lotaria de Natal no valor de 250 mil dólares (cerca de 204 mil euros). A sorte vem depois de duas notícias tristes na vida do professor: Foi despedido e perdeu o pai vítima de Covid-19.Camp não queria acreditar quando percebeu que a sua raspadinha era premiada. O dinheiro já tem destino: garantir o bem-estar da família agora que foi despedido. Para isso planeia comprar uma nova casa que os netos possam herdar e pagar os estudos da sua filha."Passei por um mau bocado, mas tive amigos e familiares que estiveram lá para mim e que me ajudaram a ultrapassar este período mais díficil da minha vida", conta Joe. O homem quer agora dar à família aquilo que nunca teve oportunidade de possuir.