Professora acusada de tirar virgindade a aluno de 16 anos de intercâmbio com marido no quarto ao lado

estatutária, o que significa que as relações sexuais foram consentidas, porém, um dos intervenientes é menor de idade.



Além de manter relações sexuais com o menor na própria casa, com o marido no quarto ao lado, a mulher também levou o jovem a Nova Orleães, no Louisiana, EUA, para um quarto de hotel.



Jeffrey Rich, marido da professora auxiliar, confrontou o jovem que lhe contou tudo. Segundo o menor, Jeffrey terá ficado "irritado" mas pediu-lhe para manter os encontros sexuais em segredo para todos, excepto para ele. Foi acusado de cumplicidade.



Uma professora auxiliar está a ser acusada de ter tirado a virgindade, e mantido relações sexuais, a aluno de 16 anos de intercâmbio que estava hospedado em sua casa.O caso ficou conhecido a 22 de janeiro, quando uma denúncia anónima chegou à polícia a informar que Kimberly Wellman-Rich estava a hospedar um jovem estudante de intercâmbio em sua casa, em Youngsville, e mantinha relações sexuais com o mesmo. A mulher, de 36 anos foi demitida após ter sido detida a 11 de fevereiro. Esta segunda-feira foi alvo de acusações adicionais tendo sido revelados mais pormenores do caso.A mulher foi acusada de comportamento impróprio e violação