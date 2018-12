Professora afastada de escola por dizer que Pai Natal não é real

Mulher disse a uma turma de primeiro ano que o Pai Natal não existia e foi afastada do distrito escolar.

Uma professora substituta foi afastada de um distrito escolar de Nova Jérsia, nos Estados Unidos, depois de dizer a um grupo de alunos do quinto ano que o Pai Natal não é real.



"A professora foi afastada do distrito", anunciou o superintendente escolar Rene Rovtar.



Já no início da semana, o diretor da Escola de Cedar, Nova Jérsia, tinha enviado uma carta aos pais a pedir desculpa pelo comportamento da docente substituta perante os alunos de primeiro ano.



"Como o pai de quatro, sou muito sensível a estas situações", disse o diretor.



A questão ficou conhecida como "The Santa Affair" - "O Caso do Pai Natal", em português.