Professora condenada a mais de 13 anos de prisão por abusos sexuais a menor

A professora primária Julie Morris, de 44 anos, que ensinava numa escola de Wigan, foi esta quinta-feira condenada a 13 anos e quatro meses de cadeia por abusos sexuais repetidos a uma menor de 13 anos. O companheiro e cúmplice, David Morris, de 52 anos, foi condenado a 16 anos de cadeia.O casal filmou os abusos e o filme acabou por condená-los. Num dos vídeos, ouve-se o riso de Julie enquanto o companheiro viola a menor.O casal conheceu-se num site de encontros em 2016, depois de ambos se divorciarem dos parceiros e a relação tornou-se muito sexual e cúmplice. Julie enviou a David dezenas de fotos de menores depois de ele lhe revelar as suas fantasias pedófilas. A polícia suspeitou de David ao encontrar, num telemóvel apreendido durante uma rusga, uma conversa sobre violação de menores que referia o seu nome. Os vídeos encontrados no telefone e no computador de David revelaram os crimes.