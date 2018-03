Professora condenada por ménage à trois com alunos

Jovem casada, de 26 anos, envolveu-se com quatro rapazes, um deles menor.

Uma professora de Arkansas, nos EUA, foi condenada a dois anos e meio de prisão com pena suspensa por ter tido relações sexuais com pelo menos quatro alunos, um deles menor. Jessie Goline, casada e com 26 anos, acabou por confessar os crimes e revelou que chegou a ter relações sexuais com dois alunos ao mesmo tempo.

A professora foi detida em setembro do ano passado, depois da polícia ter recebido uma série de queixas anónimas. Quando confrontada com o facto de ter feito sexo com um menor, Jessie alegou que achava que o aluno tinha 18 anos e que só depois descobriu "que era muito mais novo".

Os encontros sexuais da professora com alunos ocorreram entre janeiro e abril de 2016. Segundo as autoridades, a docente começava a conversar com os alunos por mensagem e ataravés das redes sociais. Depois enviava mensagens, vídeos e fotos explícitos e convidava o alunos para sua casa.



Jessie terá ainda que ficar no registo de agressores sexuais.