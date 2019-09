Professora confunde dores do parto com contrações e dá à luz no passeio ao pé da escola

Lindsay Agbalokwu, professora de literatura do 6º ano, no Colorado, EUA, confundiu as dores do parto com falsas contrações e acabou por dar à luz no passeio em frente à escola.

O parto estava previsto para dia 17 de Setembro, mas na manhã de terça-feira, naquele que parecia ser mais um dia de trabalho, a professora começou a sentir cólicas, no entanto não deu muito importancia às dores e foi para a escola.

Durante as aulas, a dor passou a ser muito forte e a professora pediu ajuda. O diretor e o reitor estavam no estabelecimento e rapidamente levaram a mulher para fora da escola e chamaram uma ambulância.

A dor era tanta que a mulher garante que sentia que ia ter o bebé a qualquer momento. Um dos seus colegas deu-lhe um saco de cama e enquanto esperavam que os bombeiros chegassem o diretor da escola estava pronto para ajudar a professora.



O tempo de espera pelo auxílio não foi muito e a bebé nasceu no local, já com o apoio dos bombeiros. Lindsay Agbalokwu, foi mãe de uma menina, Zara, e as duas encontram-se bem de saúde.