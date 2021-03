Professora casada detida por ter sexo com aluno menor no Reino Unido

Uma mulher, professora de profissão, foi detida esta quinta-feira, em Backingahamshire, no Reino Unido, por se ter envolvido sexualmente com um jovem de 15 anos, quando descobriu que ele se tinha separado da ex-namorada.

A professora, Kandice Barber, foi presa e vai cumprir pena de seis anos e dois meses, depois de se ter envolvido com o rapaz, uma vez que esta já não é a primeira polémica em que está envolvida. A proximidade entre os dois começou através do contacto por uma rede social e, em pouco tempo, a mulher convidou-o a ter sexo com ela, de acordo com informação avançada pelo jornal The Sun.

Kandice Barber, casada e com três filhos, já tinha sido acusada, em janeiro, de ter enviado um vídeo a um aluno, em que aparecia rodeada de objetos sexuais. Em tribunal, o caso foi confirmado e o atual marido da professora defendeu-a, revelando que o casamento entre ambos se mantinha "forte".