Professora escolar em estado crítico após carro investir contra multidão na Alemanha

Uma outra professora que estava na visita de estudo com os alunos e outra professora quando um veículo investiu esta quarta-feira a grande velocidade contra vários grupos de transeuntes no centro de Berlim está em estado crítico. Umas da vítimas mortais do incidente foi a sua colega, também professora, de 51 anos.Para além da professora, entre os atropelados estão 14 crianças da visita de estudo.