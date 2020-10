Uma professora estagiária de 39 anos foi presa depois de enviar fotografias nua para alunos de 13 anos, numa forma de seduzi-los e incentivá-los a terem sexo.





Emily Edson, do Missouri, nos EUA, foi inicialmente acusada em junho de 2017, depois de terem sido descobertas fotografias de dois alunos nus no seu telemóvel.



De acordo com o jornal Joplon Glove, em fevereiro de 2019 foi apresentada uma nova acusação contra Edson, depois de a professora ter

enviado fotografias de si própria, nua, para três alunos através de um telemóvel. Os casos ocorreram na Lamar Middle School.



A docente foi condenada a semana passada a quatro anos de prisão por cada uma das três acusações de má conduta sexual com uma criança e uma acusação de promoção de pornografia infantil.



A arguida acabou por confessar os casos, o que contribuiu para a retirada de acusações mais graves de aliciamento sexual.

alegadamente