Professora faz sexo com adolescente para o ensinar "a não ser gay"

Tedria Fluellen, de 52 anos, aproveitou-se da situação para abusar do jovem.

Fluellen coagiu-o a ir a sua casa para a ajudar em várias tarefas e, posteriormente, disse-lhe que "não precisava de ser gay".



A avó da criança deixaria o menino ir a casa de Fluellen antes da escola, pois esta tinha-se oferecido para ajudar, sem especificar como. "Ela disse que estava a tentar convencê-lo a não gostar de meninos", revelou a tia da criança.





O jovem disse à polícia que teve relações sexuais com a mulher quatro vezes: uma na casa dele, outra na casa da professora, outra num parque de estacionamento e ainda num armazém. A mulher terá ainda pedido à vítima que a chamasse "mamã" e chamou-o de "amante secreto".



Tedria foi presa após a avó da vítima ter apanhado as mensagens comprometedoras entre a professora e o aluno.



