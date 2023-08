Professora força alunos a agredir colega muçulmano na Índia

Uma professora obrigou os alunos a esbofetear e agredir, no norte da Índia, um estudante muçulmano de sete anos, revela um vídeo que está este sábado a circular e a indignar as redes sociais.

No vídeo é possível ver um menino de sete anos a chorar enquanto é agredido à vez por colegas que são instigados por uma professora de um centro educacional no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

A voz da professora Trapta Tyagi ouve-se no vídeo com frases como: "Já disse que todas as crianças muçulmanas deveriam partir" ou "Porque é que estás a bater assim? Bate com mais força. De quem é a vez agora?".