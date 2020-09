Professora morre durante aula online no Zoom

Uma professora argentina morreu de forma súbita, perante o olhar dos alunos, quando dava uma aula virtual através da plataforma Zoom.



Paola de Simone, de 46 anos, era licenciada em ciências políticas e relações internacionais, especializada em recursos humanos, e dava aulas na Universidade Argentina da Empresa.







No momento em que se começou a sentir mal, os alunos pediram a sua morada para a poderem ajudar, mas Paola disse que não podia fornecer a informação. Em seguida, desmaiou. Imagens desse momento foram gravadas e partilhadas na internet, o que causou indignação nas redes sociais.



Os alunos recordam a docente como “uma pessoa comprometida, responsável e companheira. Uma excelente professora mas, mais do que isso, uma excelente pessoa, querida e admirada por todos”, referiram em mensagens.



Casada com um médico, tinha uma filha.