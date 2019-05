Professora suspensa por críticas a Salvini

Uma professora foi suspensa em Palermo, Sicília, por causa das posições defendidas por alunos seus num trabalho escolar. Rosa Maria Dell’Aria, de 63 anos, vai ficar 15 dias em casa, sem receber o vencimento, depois de os seus alunos na Escola Secundária Vittorio Emanuele III compararem as políticas anti-imigração do ministro do Interior, Matteo Salvini, com as do antigo ditador Benito Mussolini."Estou revoltada e não é por causa dos prejuízos financeiros, mas por causa dos danos morais e profissionais depois de uma vida dedicada à escola e às crianças", afirmou Dell’Aria.A professora defendeu o trabalho da polémica: "Não teve intenção política nem visou doutrinar os alunos, que sempre trabalharam em liberdade."A suspensão, decretada pela autoridade provincial do Ministério da Educação, desencadeou uma vaga de apoio à professora.Anna Ascani, vice-presidente do Partido Democrático, lembrou que ligar Salvini ao fascismo "é algo que ele mesmo já fez" e Nicola Zingaretti, líder do partido, considerou que a punição "viola os princípios constitucionais de liberdade de expressão".O responsável do Min. da Educação na Sicília, Marco Anello, diz que suspensão se deveu a "ofensas a Salvini e ao Estado".Matteo Salvini comentou a polémica dizendo que compará-lo com Mussolini "é algo absolutamente demente".O autarca de Palermo, Leoluca Orlando, defensor da imigração livre, exibiu o vídeo dos alunos no site da câmara.